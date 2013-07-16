Прямой эфир

ДТП в Минске. Курсант автошколы спровоцировал аварию, даже не нарушив ПДД

16 июля 2013 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Курсант одной из столичных автошкол решил педантично следовать правилам дорожного движения, но невольно стал участником аварии. ЧП произошло на улице Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Следуя ПДД, молодой человек снизил скорость, чтобы пропустить троллейбус. Однако этот маневр стал неожиданностью для водителя «Газели», двигавшейся за учебным автомобилем. Микроавтобус на полном ходу врезался в легковушку. В результате столкновения один из пассажиров маршрутки был госпитализирован.

# Аварии # Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
На трассе Минск-Микашевичи перевернулся легковой автомобиль: погиб 60-летний водитель
16 июля 2013 15:54

На трассе Минск-Микашевичи перевернулся легковой автомобиль: погиб 60-летний водитель

Под Барановичами студенты на Mercedes врезались в дерево. Погиб 19-летний пассажир
16 июля 2013 14:42

Под Барановичами студенты на Mercedes врезались в дерево. Погиб 19-летний пассажир

Пострадавших в ДТП в Украине детей перевезли из Бреста в Минск по просьбам родителей
16 июля 2013 14:22

Пострадавших в ДТП в Украине детей перевезли из Бреста в Минск по просьбам родителей