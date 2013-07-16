ДТП в Минске. Курсант автошколы спровоцировал аварию, даже не нарушив ПДД

Новости Минска. Курсант одной из столичных автошкол решил педантично следовать правилам дорожного движения, но невольно стал участником аварии. ЧП произошло на улице Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Следуя ПДД, молодой человек снизил скорость, чтобы пропустить троллейбус. Однако этот маневр стал неожиданностью для водителя «Газели», двигавшейся за учебным автомобилем. Микроавтобус на полном ходу врезался в легковушку. В результате столкновения один из пассажиров маршрутки был госпитализирован.