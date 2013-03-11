Конкурс «Автосеньорита» в Гомеле: девушки-водители опровергали стереотипы о неумелой езде

Новости Беларуси. В Гомеле 11 марта прошел самый брутальный из женских конкурсов. Здесь выбирали лучшую автомобилистку года. По условиям состязаний, участницы должны не только отличить автомобили по цвету, но и продемонстрировать диагональную парковку и подъем на эстакаду.

Большинство участниц свое водительское удостоверение получили совсем недавно. Кто-то на дороге всего пару месяцев. Однако это не мешает показывать высокое мастерство вождения.

Ольга Столярова за рулем полтора года. Однако повадки водителей-мужчин знает отлично. В ее подчинении – полторы сотни профессионалов сильного пола. Девушка работает диспетчером автогаража.

Ольга Столярова, участница конкурса:

Иногда мы даже на мужчин реагируем так же, как они на нас. В жизни, я думаю, девушки водят автомобили намного лучше мужчин.

Результаты говорят сами за себя. Лучшее время на автодроме – 1 мин 46 с. Дворик, гараж, эстакада, диагональная парковка – все по полной программе.

Александр Гореликов, заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Впечатления самые положительные. Несмотря на волнение, которое охватывает всех девушек-участниц, так как они не профессионалы, они показывают достаточно уверенную езду, управление транспортными средствами.

Еще один стереотип был развенчан в экзаменационном классе. Теоретический экзамен за 1 мин 44 с безошибочно сдала блондинка Светлана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Гончарова, участница конкурса:

Я хотела бы еще нарабатывать навыки и участвовать.

В результате победил опыт. Обладательницей главного титула конкурса «Автосеньорита» стала врач-педиатр с солидным водительским стажем.

Ольга Быкова, победительница конкурса:

Водительский стаж у меня 5,5 лет. Но, в принципе, я склонна на авантюры и никогда не отказывалась принимать участие в каких-то конкурсах. Всегда с огромным удовольствием это делаю.

Конкурс «Автосеньорита» не имеет аналогов в Беларуси. Но и участницы, и жюри первого подобного соревнования уверены: это должно стать ежегодной традицией. Ведь именно здесь понимаешь, что привычка выбирать автомобиль под цвет волос никак не сказывается на способности им управлять.