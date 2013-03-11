Авария с велосипедистами и два ДТП с участием пешеходов произошли в Минской области

Новости Беларуси. Авария с велосипедистами и два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов произошли в Минской области. В Марьиной Горке неустановленный водитель совершил наезд на женщину-пешехода и уехал с места аварии. Пострадавшая получила телесные повреждения. Водитель находится в розыске.

В Вилейском районе молодой водитель также наехал на пешехода. Последний в реанимации.

А в Мядельском районе под колесами автомашины, которой управлял гражданин России, оказался велосипедист. Мужчина погиб. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники ГАИ просят водителей быть особенно внимательными. В ближайшие дни на дорогах будет скользко. Ночью столбик термометра опустится до минус 20.