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В Мядельском районе насмерть сбили 57-летнего велосипедиста

10 марта 2013 15:29
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Новости Беларуси. В Беларусь ненадолго вернулась зимняя погода, а вместе с ней и гололедица. В связи с этим, Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах. 

Только за минувшие сутки именно невнимательность стала причиной трех серьезных ДТП. Так в Мядельском районе трагически закончилась поездка для 57-летнего велосипедиста. Авария произошла вечером. Водитель легковушки не заметил мужчину, несмотря на то, что велосипед был оборудован катафотами и двигался по краю проезжей части. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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