В Мядельском районе насмерть сбили 57-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. В Беларусь ненадолго вернулась зимняя погода, а вместе с ней и гололедица. В связи с этим, Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах.

Только за минувшие сутки именно невнимательность стала причиной трех серьезных ДТП. Так в Мядельском районе трагически закончилась поездка для 57-летнего велосипедиста. Авария произошла вечером. Водитель легковушки не заметил мужчину, несмотря на то, что велосипед был оборудован катафотами и двигался по краю проезжей части. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.