Новости Беларуси. Карта пригородных маршрутов появится на автобусных и диспетчерских станциях Минска. Планируется выпустить бумажную и электронную версии.

Карта поможет пассажирам лучше ориентироваться при выборе автобусов, которыми можно добраться до пунктов назначения за МКАДом. На табло будут нанесены маршруты, их схемы и названия населенных пунктов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Скорее, будут планы только по усовершенствованию карты. Тот формат, в котором она будет вывешена, можно назвать пилотным проектом. Дальше мы ее немножко усовершенствуем, то есть добавим туда еще маршруты, которые у нас выходят далеко за пределы области.