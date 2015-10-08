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Карта пригородных маршрутов появится на автобусных и диспетчерских станциях Минска

08 октября 2015 17:52
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Новости Беларуси. Карта пригородных маршрутов появится на автобусных и диспетчерских станциях Минска. Планируется выпустить бумажную и электронную версии.

Карта поможет пассажирам лучше ориентироваться при выборе автобусов, которыми можно добраться до пунктов назначения за МКАДом. На табло будут нанесены маршруты, их схемы и названия населенных пунктов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Скорее, будут планы только по усовершенствованию карты. Тот формат, в котором она будет вывешена, можно назвать пилотным проектом. Дальше мы ее немножко усовершенствуем, то есть добавим туда еще маршруты, которые у нас выходят далеко за пределы области.

# Работа транспорта в Минске # авто # Кирилл Синютич

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