Каршеринг в Минске: как арендовать авто без водителя. 4 правила

Краткосрочная аренда автомобилей – идеальная история для тех, кто не хочет волноваться о парковке, топливе, следить за состоянием машины. Каршеринг намного комфортней такси. Сервис возник ещё в прошлом столетии, а социальные сети способствовали его развитию, в том числе, и у нас. На белорусском рынке представлено уже две таких компании.

Максим Горбиков, управляющий каршеринговой компанией:

Иногда тебе нужна машина, тебя такси может перевезти из точки А в точку В, а мне, допустим, нужно завезти девушку в кино, забрать с работы, мне нужно заехать куда-нибудь, сделать там разные дела. Совсем другая потребность решается. Cегодня большинство сервисов работают максимально просто: через приложение бронируется автомобиль. Но чтобы зарегистрироваться, нужно выполнить ряд условий: отправить фото паспорта и прав, прикрепить селфи с удостоверением.

Максим Горбиков:

Нужно, чтобы все края документов были в кадре, чтоб они были чёткие, не размытые, чтобы не было бликов. Вы можете арендовать машину в любое время и совершать поездки по всей стране.

Одно из главных преимуществ каршеринга – это возможность отправится в любую точку Беларуси, когда захочется. Кража автомобиля исключена – во всех салонах установлены GPS-датчики. После завершения поездки машину можно оставить, где угодно. Но приготовьтесь попрощаться с кругленькой суммой, если это произойдёт за чертой Минска. Оплата за аренду обходится от 29 копеек за минуту, все тарифы включают стоимость топлива, платных парковок и страховку.

Максим Горбиков:

После того, как вы получили уведомление о том, что ваша учётная запись одобрена, вы можете найти ближайший автомобиль на карте и открыть его прямо с телефона. После того, как вы нажимаете кнопку «начать аренду», автомобиль открывается.

Очень часто каршеринг не исключает нарушения правил дорожного движения, это и повреждение автомобиля, и алкогольное опьянение водителя. К счастью, в Беларуси таких случаев мало, но компании всё же прописывают в договоре цену за несоблюдение правил аренды – до 20 базовых величин. А, к примеру, передача руля другому человеку считается угоном.

Максим Горбиков:

Перед началом аренды важно провести осмотр автомобиля. Если повреждения помечены такими стикерами: подорожник с пластырем то, значит, мы о них знаем, мы их лечим, запланирован где-то ремонт.