«Выставит приличный счет за транспортировку и хранение». Как коммунальщики освобождают парковочные места от автохлама?

Автовладельцы негодуют! Накопившийся в столице легковой автохлам посягает на самое святое – парковочные места. Проблема решается силами районных администраций. Юлия Сидорович, ведущий инженер отдела благоустройства и санитарного состояния жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйства»:

На сегодняшний день выявлено около 1 600 неэксплуатированных транспортных средств. Из них 430 приведено в надлежащее санитарное состояние либо силами владельцев, либо жилищными организациями эвакуированы на охраняемые стоянки. И на контроле остается около 1 200 неэксплуатированных транспортных средств.

Автохламом считается транспортное средство с повреждениями, отсутствием деталей, предусмотренных конструкцией, при которых его просто невозможно эксплуатировать. Брошенные и обделенные вниманием своих безответственных хозяев, они попадают под зоркий взор недовольных соседей или сотрудников ЖЭСа.

Эвакуация неизбежна! И всё по закону. Обнаружив бросовый автомобиль, жилищная служба с помощью ГАИ по номерам устанавливает личность владельца и опускает в ящик письмо с предупреждением. Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:

Если в течение 30 дней собственник не предпринял никаких действий по отношению к транспортному средству, мы выезжаем на место, описываем данную машину в присутствии двух посторонних лиц.

После составления акта осмотра, за бесхозного «железного коня» берутся эвакуаторщики. Виталий Филатов, специалист по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами:

Транспортное средство вносится в базу электронного учёта, вносится регистрационный знак, далее делается не менее 4 снимков, на которых видны все повреждения. После чего, в данной программе вносится персональный номер электронного учёта.