«Выставит приличный счет за транспортировку и хранение». Как коммунальщики освобождают парковочные места от автохлама?
Автовладельцы негодуют! Накопившийся в столице легковой автохлам посягает на самое святое – парковочные места. Проблема решается силами районных администраций.
Юлия Сидорович, ведущий инженер отдела благоустройства и санитарного состояния жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйства»:
На сегодняшний день выявлено около 1 600 неэксплуатированных транспортных средств. Из них 430 приведено в надлежащее санитарное состояние либо силами владельцев, либо жилищными организациями эвакуированы на охраняемые стоянки. И на контроле остается около 1 200 неэксплуатированных транспортных средств.
Автохламом считается транспортное средство с повреждениями, отсутствием деталей, предусмотренных конструкцией, при которых его просто невозможно эксплуатировать. Брошенные и обделенные вниманием своих безответственных хозяев, они попадают под зоркий взор недовольных соседей или сотрудников ЖЭСа.
Эвакуация неизбежна! И всё по закону. Обнаружив бросовый автомобиль, жилищная служба с помощью ГАИ по номерам устанавливает личность владельца и опускает в ящик письмо с предупреждением.
Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:
Если в течение 30 дней собственник не предпринял никаких действий по отношению к транспортному средству, мы выезжаем на место, описываем данную машину в присутствии двух посторонних лиц.
После составления акта осмотра, за бесхозного «железного коня» берутся эвакуаторщики.
Виталий Филатов, специалист по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами:
Транспортное средство вносится в базу электронного учёта, вносится регистрационный знак, далее делается не менее 4 снимков, на которых видны все повреждения. После чего, в данной программе вносится персональный номер электронного учёта.
Ещё недавно «навечно припаркованная» легковушка по улице Старобинской, прямо сейчас сменит свою прописку. Ближайшие 3 месяца «брошенка» проведет на специальной стоянке. Если за этот срок её хозяин-инкогнито не объявится, ЖЭС обратится в суд за получением права собственности: автомобиль будет снят с учета и утилизирован. А бывшему владельцу коммунальная служба выставит приличный счет за транспортировку и хранение. Поэтому намного проще собственнику автохлама не дожидаться «карательных мер», а самому написать заявление об отказе от машины. В таком случае ЖЭС поможет избавиться от старого хлама бесплатно, получив от хозяина справку из ГАИ. А можно самостоятельно сдать «груду железа» в металлолом – и даже остаться в плюсе. Главное, решить эту проблему прямо сейчас, пока кто-то это не сделает за вас и не в вашу пользу.