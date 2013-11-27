Более 400 аварий за сутки зарегистрировано на трассах Беларуси. Одна из причин - непогода

Новости Беларуси. Из-за непогоды на трассах увеличилось число ДТП с тяжелыми последствиями. В Белыничском районе водитель автопоезда не справился с управлением и врезался в двухметровое ограждение, пробив его. Фура частично съехала в кювет. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же, по данным ГАИ, за сутки зарегистрировано более 400 аварий. В том числе, и связанных с непогодой. Так, в Солигорском районе женщина выбрала неправильную скорость, не справилась с управлением, и на встречной врезалась в другую легковушку. Два человека пострадали.