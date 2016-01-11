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МВД Беларуси предложило смягчить некоторые наказания для автомобилистов

11 января 2016 12:31
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Новости Беларуси. МВД Беларуси выступает с инициативой о либерализации КоАП для автолюбителей. В частности, специалисты предлагают не наказывать водителей за незначительное превышение скорости (от 10 до двадцати километров в час).

Еще одно предложение касается ДТП, о которых водители в праве не сообщать в ГАИ.

Сейчас водители могут «разъехаться» по обоюдному согласию, если материальный ущерб не превышает 400 евро.

Эта сумма может увеличиться до тысячи.

Не привлекать к административной ответственности, как ранее предлагал министр внутренних дел Игорь Шуневич, можно и водителей, забывших свои документы дома. Ведь благодаря современной технике сейчас каждый сотрудник ГАИ может проверить водителя по базам данных.

Напомним, на данный момент за забытые дома права, согласно статье 18.18 КоАП, полагается штраф до 2 базовых величин.

# авто # Автозаконодательство # Игорь Шуневич

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