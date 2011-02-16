«Хонда-Аккорд» врезалась в осветительный столб на ул. Ольшевского в Минске

ДТП произошло вечером 15 февраля напротив дома №27. За рулем сидел 34-летний мужчина, которого зажало в салоне.

Виталий Дембовский, помощник начальника управления, пресс-секретарь минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Водитель не справился с управлением и совершил наезд на мачту уличного освещения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля был зажат в салоне. С помощью специального инструмента он был извлечен сотрудниками МЧС.

С травмами различной степени тяжести мужчина доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Расследование причины и обстоятельств ДТП проводит ОГАИ Фрунзенского района, сообщает ctv.by.