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«Хонда-Аккорд» врезалась в осветительный столб на ул. Ольшевского в Минске

16 февраля 2011 13:40
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ДТП произошло вечером 15 февраля напротив дома №27. За рулем сидел 34-летний мужчина, которого зажало в салоне.

Виталий Дембовский, помощник начальника управления, пресс-секретарь минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Водитель не справился с управлением и совершил наезд на мачту уличного освещения.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля был зажат в салоне. С помощью специального инструмента он был извлечен сотрудниками МЧС.

С травмами различной степени тяжести мужчина доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Расследование причины и обстоятельств ДТП проводит ОГАИ Фрунзенского района, сообщает ctv.by.

«Хонда-Аккорд» врезалась в осветительный столб на ул. Ольшевского в Минске

«Хонда-Аккорд» врезалась в осветительный столб на ул. Ольшевского в Минске

# Аварии # авто # Фотофакт

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