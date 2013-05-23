Авария на автодороге Витебск-Полоцк. Погибли 4 медика

Новости Беларуси. Страшная авария произошла сегодня утром в Шумилинском районе, на автодороге Витебск-Полоцк.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС (в интервью «КП»):

Сотрудники Полоцкой центральной районной больницы на автомобиле «скорой помощи» ехали в Витебск. Водитель остановил автомобиль на обочине дороги, чтобы устранить возникшую в моторном отсеке неисправность. Пока водитель занимался ремонтом, двигавшийся в попутном направлении автомобиль «ДАФ-95.430» совершил столкновение с микроавтобусом.

В результате столкновения пять человек оказались заблокированными в салоне «скорой». Четыре женщины — врача Полоцкой больницы - погибли на месте. Одна с тяжелыми травмами госпитализирована в Шумилино. Водители транспортных средств не пострадали. В момент ДТП скорая стояла на обочине из-за неисправности в моторном отсеке. Причины аварии устанавливаются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Известно, что медработники ехали в Витебск на конференцию по кардиологии.

Авария произошла в десяти километрах от Шумилино. На автомобиле скорой помощи пятеро врачей Полоцкой центральной больницы ехали в Витебск. На конференцию по вопросам кардиологии. Но по пути машину пришлось остановить на обочине из-за неисправности в моторном отсеке. По роковому стечению обстоятельств именно в тот момент в автомобиль с медработниками сзади врезалась груженая фура.

Удар от столкновения был настолько мощным, что машину скорой медицинской помощи выбросило в поле. В такой ситуации у людей практически не было шансов выжить. Спасателям, чтобы извлечь погибших, пришлось применять специнструмент.

Дмитрий Красовский, начальник караула Шумилинского Районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

В Шумилинский РОЧС поступило сообщение по прямой линии от скорой помощи о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Витебск-Полоцк». По прибытии к месту вызова было установлено, что в автомобиле находятся тела 4 человек. Тела были извлечены из автомобиля.

Мать одной из погибших женщин, узнав о гибели родного человека, сразу примчалась на место трагедии. До сих пор не верит в случившееся.

Галина Ермак, мать погибшей:

Я уже на даче была, приехал зять. Я говорю: «Чего приехал?» А он говорит: «У нас большое горе. Валя погибла». Ой, Боже мой милый.

Из пяти докторов Полоцкой центральной больницы выжила лишь одна женщина. С тяжелыми травмами ее доставили в Шумилино.

Татьяна Тимощенко, заместитель главного врача Шумилинской Центральной районной больницы:

Одна пострадавшая доставлена к нам в центральную районную больницу. Госпитализирована в реанимационное отделение, проведено обследование и интенсивная терапия. Больная в тяжелом состоянии, но она стабилизировалась и переведена в реанимационное отделение Витебской областной клинической больницы.

Водитель медицинской машины в момент столкновения находился на улице. Это и спасло мужчину. Не получил травмы и предполагаемый виновник ДТП – водитель грузового автомобиля. Не исключается версия, что мужчина попросту уснул за рулем.

Владимир Шалухин, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Сегодня в 8 часов 20 минут на 58-м километре трассы «Витебск-Полоцк» произошло дорожно-транспортное происшествие. Участники ДТП - большегрузная автомашина «Даф» и микроавтобус, перевозивший людей, «Мерседес». В настоящее время Управлением Следственного комитета по Витебской области проводится расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту. По статье 317-й часть 3-ей Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

На месте происшествия работает группа опытных следователей. Выехала передвижная криминалистическая лаборатория. Причины аварии огласят после предварительного расследования.

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