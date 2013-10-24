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Грузовик протаранил рейсовый автобус в Гродно. Есть пострадавшие

24 октября 2013 08:22
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Новости Беларуси. Авария произошла на Скидельском шоссе в Гродно. Автобус двигался в направлении города, когда перед ним с второстепенной дороги на главную выехал МАЗ.

Со слов водителя грузовика, он не смог вовремя затормозить. Водитель автобуса пытался уйти от удара влево, но не успел.

В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка. С открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована. Медицинская помощь понадобилась и водителю МАЗа.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится разбирательство.

Напомним, на прошлой неделе в столкновении трёх иномарок в Гродно погиб ребёнок. 5-летнего мальчика убила могильная плита, упавшая на легковушку. Произошло это по вине злостного нарушителя правил: 25-летнего водителя привлекали к ответственности почти сотню раз за 6 лет. На этот раз он неправильно выбрал скорость и дистанцию, и его легковушка столкнулась с остановившимся автомобилем (смотрите видео).

# Авария в Гродно # авто # Фотофакт

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