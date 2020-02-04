В Гродно столкнулись три автомобиля. Водитель одного из них был пьян

Новости Беларуси. Серьезная авария в Гродно. Поздно вечером 3 февраля там столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария в Гродно. Поздно вечером 3 февраля там столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроссовер от удара перевернулся, вылетел на встречную полосу и лег на крышу. Сильные повреждения получила и легковушка – у нее полностью разбит моторный отсек. Третьему участнику ДТП – автомобилю такси – повезло отделаться царапинами.
Стало известно, что водитель кроссовера купил машину всего за день до аварии. Как сообщают очевидцы, медицинская помощь понадобилась лишь ему. Результаты экспертизы показали, что мужчина был пьян. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.