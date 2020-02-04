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В Гродно столкнулись три автомобиля. Водитель одного из них был пьян

04 февраля 2020 08:01
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Новости Беларуси. Серьезная авария в Гродно. Поздно вечером 3 февраля там столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно столкнулись три автомобиля. Водитель одного из них был пьян-1

Кроссовер от удара перевернулся, вылетел на встречную полосу и лег на крышу. Сильные повреждения получила и легковушка – у нее полностью разбит моторный отсек. Третьему участнику ДТП – автомобилю такси – повезло отделаться царапинами.

В Гродно столкнулись три автомобиля. Водитель одного из них был пьян-4

Стало известно, что водитель кроссовера купил машину всего за день до аварии. Как сообщают очевидцы, медицинская помощь понадобилась лишь ему. Результаты экспертизы показали, что мужчина был пьян. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Гродно столкнулись три автомобиля. Водитель одного из них был пьян-7

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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