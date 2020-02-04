В Гродно столкнулись три автомобиля. Водитель одного из них был пьян

Новости Беларуси. Серьезная авария в Гродно. Поздно вечером 3 февраля там столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроссовер от удара перевернулся, вылетел на встречную полосу и лег на крышу. Сильные повреждения получила и легковушка – у нее полностью разбит моторный отсек. Третьему участнику ДТП – автомобилю такси – повезло отделаться царапинами.