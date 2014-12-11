Гродно: KIA влетел в опору моста и сложился вдвое, 18-летний водитель чудом остался жив

Новости Беларуси. 18-летний водитель Kia неправильно выбрал скорость на влажном покрытии и врезался в опору пешеходного моста. Удар был настолько сильным, иномарку в прямом смысле сложилась вдвое.

Авария, которая чуть не закончилась трагедией, произошла в Гродно рано утром сегодня.

18-летний водитель был пристегнут, что, вероятно, и спасло ему жизнь.

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Двигался со стороны кольцевой развязки в сторону улицы Белуша, когда возле путепровода машину вынесло за пределы проезжей части, тротуар и развернуло. Задней частью она врезалась в опору пешеходного моста, на которой и повисла. Водителя пришлось госпитализировать. Был пристегнут ремнем безопасности, потому, скорее всего, и остался в живых. Автомобиль, который ему купили родители, юноша даже не успел на себя переоформить.

Напомним, в прошлом месяце первый снег ожидаемо привел к увеличению числа аварий на дорогах страны. Одно из происшествий случилось в Дзержинске. Снегоуборочная машина столкнулась с легковым автомобилем.

В результате спецтранспорт опрокинулся, из него на проезжую часть вытекло топливо. Спасателям пришлось смывать его для предотвращения воспламенения. Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу (смотрите видео).