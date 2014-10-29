Гродно: 22-летний парень умер за рулем автомобиля от передозировки спайсом

Новости Беларуси. Накануне стали известны подробности трагедии, которая произошла 24 сентября на улице Советских пограничников в Гродно.

Прямо посреди проезжей части стоял «Ситроен С5». Водитель был мертв.

При осмотре машины сотрудниками милиции между передними сиденьями был обнаружен пакет вещества, похожего на курительную смесь. Её отправили на экспертизу.

Признаков насильственной смерти не было. Но тело пребывало в неестественной позе: водителя практически перекрутило и вывернуло тело на соседнее пассажирское место.

Судя по расположению тела в автомобиле, умер 22-летний парень в агонии.

Управление Следственного Комитета по Гродненской области:

В ходе проверки установлено, что умерший парень давно употреблял психотропные вещества. По результатам экспертизы установлено, что обнаруженное в его машине вещество является особо опасным психотропом. Также специалисты комитета судебных экспертиз пришли к выводу, что имеются признаки отравления психотропным веществом, токсическое поражение внутренних органов. А клиническая картина соответствует воздействию на организм особо опасных препаратов.

Причина смерти – употребление спайса.

Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности в отношении неизвестного, который продал курительную смесь водителю.

К слову, с начала года в Гродненской области по фактам незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ возбуждено 693 уголовных дела. Спайс все чаще становится виновником аварий и смертей в области.

Так в сентябре в Гродно в 7 утра водитель под спайсом сбил насмерть женщину на остановке, разбил припаркованный автомобиль, снес столбы, забор. Подробности смотрите на видео.