Прямой эфир

Гродно: 22-летний парень умер за рулем автомобиля от передозировки спайсом

29 октября 2014 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне стали известны подробности трагедии, которая произошла 24 сентября на улице Советских пограничников в Гродно.

Прямо посреди проезжей части стоял «Ситроен С5». Водитель был мертв.

При осмотре машины сотрудниками милиции между передними сиденьями был обнаружен пакет вещества, похожего на курительную смесь. Её отправили на экспертизу.

Признаков насильственной смерти не было. Но тело пребывало в неестественной позе: водителя практически перекрутило и вывернуло тело на соседнее пассажирское место.

Судя по расположению тела в автомобиле, умер 22-летний парень в агонии.

Управление Следственного Комитета по Гродненской области:
В ходе проверки установлено, что умерший парень давно употреблял психотропные вещества. По результатам экспертизы установлено, что обнаруженное в его машине вещество является особо опасным психотропом.  Также специалисты комитета судебных экспертиз пришли к выводу, что имеются признаки отравления психотропным веществом, токсическое поражение внутренних органов. А клиническая картина соответствует воздействию на организм особо опасных препаратов.

Причина смерти – употребление спайса.

Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности в отношении неизвестного, который продал курительную смесь водителю.

К слову, с начала года в Гродненской области по фактам незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ возбуждено 693 уголовных дела. Спайс все чаще становится виновником аварий и смертей в области.

Так в сентябре в Гродно в 7 утра водитель под спайсом сбил насмерть женщину на остановке, разбил припаркованный автомобиль, снес столбы, забор. Подробности смотрите на видео.

 

# Аварии # Авария в Гродно # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тройной наезд на 22-летнего парня в Пуховичском районе: два Peugeot и Volkswagen
29 октября 2014 11:30

Тройной наезд на 22-летнего парня в Пуховичском районе: два Peugeot и Volkswagen

Мозырский район: 60-летний водитель автобуса перед смертью съехал на обочину, чтобы спасти пассажиров
28 октября 2014 14:06

Мозырский район: 60-летний водитель автобуса перед смертью съехал на обочину, чтобы спасти пассажиров

Автобус со школьниками разбился в Бразилии: погибли 10 человек, более 20 ранены
28 октября 2014 13:21

Автобус со школьниками разбился в Бразилии: погибли 10 человек, более 20 ранены