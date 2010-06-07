Спортсменка горит в гоночной машине!

В Техасе автогонка чуть не закончилась трагедией. Во время одного из заездов машина столкнулась со стеной и загорелась. За рулем находилась швейцарская спортсменка Симона де Сильвестро. Спасатели прибыли на место ЧП через 25 секунд. Однако сразу погасить огонь не удалось — у пожарных не сработал брандспойт. Кроме того, в машине заели ремни безопасности. Трагедии удалось избежать благодаря второй пожарной машине, которая прибыла на помощь. На данный момент спортсменка находится в ожоговом отделении.