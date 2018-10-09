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От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске?

09 октября 2018 07:09
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Где поставить машину? Наверное, каждый водитель хотя бы раз задавал себе этот вопрос. С каждым новым зарегистрированным авто вопрос парковок становится острее.  

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -1

С начала месяца только в Минске стало на 4 платные стоянки больше. Их основная задача разгрузить центр от личного транспорта и улучшить экологическую обстановку в городе. Всего таких зон в столице уже 47. Одновременно на них могут уместиться 3,5 тысячи машин. Со слов специалистов, это только начало развития платного паркинга.  

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -4

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»:  
Планируется до 2020 года довести общее количество платных автомобильных парковок с общим количеством машиномест до 25 тысяч. В границах второго транспортного кольца.    

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -7

Чтобы не попасть в объектив инспектора, водителям в помощь паркоматы, SMS-сообщения, карты парковки или интернет-банкинг. Ценник за час стоянки начинается от рубля в час на открытых площадках до 5 белорусских в верхнем городе. Впрочем, для того чтобы стать полноценным участником госпрограммы, одного желания недостаточно.  

Олег Лещинский:    
Необходимо погасить всю свою задолженность, которая была в предыдущие годы. Поэтому пока вот этот момент человек не закрывает, программа не дает возможность человеку зарегистрироваться.    

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -10

Очевидно не всем автолюбителям такие новшества придутся по вкусу. Нередко после того, как на одной улице появляется сбор за стоянку, находчивые водители перемещаются на другую. Именно поэтому в скором времени платный паркинг будут организовывать целыми кварталами.  

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -13

Впрочем, проекты властей вот уже который год некоторых как будто не касаются. Речь идет о водителях, у которых парковка напрямую связана с пешеходными зонами, тротуарами и дворовыми территориями.  

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -16

Конечно, знаменитый «авось» в большинстве случаев благоволит нарушителям, но случается, что автомобиль в считанные минуты оказывается на штрафстоянке.  

Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
Принудительная эвакуация транспортных средств осуществляется сотрудниками ГАИ. Если транспортное средство оказывает какую-то угрозу дорожному движению либо припарковано неправильно, то есть водителем совершено то или иное нарушение ПДД либо правонарушение.  

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -19

С момента погрузки авто начинается долгий путь поиска и возврата. Водителю необходимо уточнить в ГАИ, где находится машина, после оплатить штраф, приехать в отдел Госавтоинспекции, получить протокол, рассчитаться за услуги эвакуатора и штрафстоянки. Уйдет на это не один час и как минимум 66 рублей. 

От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске? -22

# Автомобили # авто # Олег Лещинский # Вероника Романькова # Фотофакт # Автомобили

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