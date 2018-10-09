От рубля в час на открытых площадках: сколько сегодня стоят парковочные места в Минске?

Где поставить машину? Наверное, каждый водитель хотя бы раз задавал себе этот вопрос. С каждым новым зарегистрированным авто вопрос парковок становится острее.

С начала месяца только в Минске стало на 4 платные стоянки больше. Их основная задача разгрузить центр от личного транспорта и улучшить экологическую обстановку в городе. Всего таких зон в столице уже 47. Одновременно на них могут уместиться 3,5 тысячи машин. Со слов специалистов, это только начало развития платного паркинга.

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»:

Планируется до 2020 года довести общее количество платных автомобильных парковок с общим количеством машиномест до 25 тысяч. В границах второго транспортного кольца.

Чтобы не попасть в объектив инспектора, водителям в помощь паркоматы, SMS-сообщения, карты парковки или интернет-банкинг. Ценник за час стоянки начинается от рубля в час на открытых площадках до 5 белорусских в верхнем городе. Впрочем, для того чтобы стать полноценным участником госпрограммы, одного желания недостаточно. Олег Лещинский:

Необходимо погасить всю свою задолженность, которая была в предыдущие годы. Поэтому пока вот этот момент человек не закрывает, программа не дает возможность человеку зарегистрироваться.

Очевидно не всем автолюбителям такие новшества придутся по вкусу. Нередко после того, как на одной улице появляется сбор за стоянку, находчивые водители перемещаются на другую. Именно поэтому в скором времени платный паркинг будут организовывать целыми кварталами.

Впрочем, проекты властей вот уже который год некоторых как будто не касаются. Речь идет о водителях, у которых парковка напрямую связана с пешеходными зонами, тротуарами и дворовыми территориями.

Конечно, знаменитый «авось» в большинстве случаев благоволит нарушителям, но случается, что автомобиль в считанные минуты оказывается на штрафстоянке. Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Принудительная эвакуация транспортных средств осуществляется сотрудниками ГАИ. Если транспортное средство оказывает какую-то угрозу дорожному движению либо припарковано неправильно, то есть водителем совершено то или иное нарушение ПДД либо правонарушение.