Как безопасно ездить в автомобиле в тёмное время суток? 5 советов эксперта
Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт:
Опытные водители знают, что вождение в темное время суток более опасное и стараются избегать таких поездок. Но скоро зима и современный ритм жизни, к сожалению, заставляют нас садиться в темное время суток все чаще и чаще. Сегодня поговорим о типичных ошибках вождения в темное время суток.
Совет №1. Многие считают, что уснуть за рулем это не про них. Однако статистика неумолима: в ходе короткого, но сладкого сна гибнет много людей каждый год. Если вы чувствуете, что сон вас одолевает, найдите ближайшее безопасное место, например, парковку на заправочной станции и вздремните 20-30 минут, зачастую этого достаточно, чтобы безопасно закончить вашу поездку.
Совет №2. Во время ночных поездок избегайте те радиостанции, которые крутят расслабляющую музыку, выбирайте те частоты, где присутствуют какие-то разговорные шоу, либо ставьте свою драйвовую музыку с флешки или диска.
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Совет №3. Проявите солидарность. Если вы едете в темное время суток, вы двигаетесь с дальним светом, то выключите его как минимум за 150 м до впереди идущего автомобиля, неважно встречный или попутный.
Совет №4. В темное время суток важно снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля – это обеспечит безопасность.
Совет №5. Нужно поддерживать чистоту лобового стекла и передней оптики.
Совет для пешеходов: пожалуйста, удостоверьтесь, что у вас и у ваших детей есть фликеры.