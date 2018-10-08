Как безопасно ездить в автомобиле в тёмное время суток? 5 советов эксперта

Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт:

Опытные водители знают, что вождение в темное время суток более опасное и стараются избегать таких поездок. Но скоро зима и современный ритм жизни, к сожалению, заставляют нас садиться в темное время суток все чаще и чаще. Сегодня поговорим о типичных ошибках вождения в темное время суток.

Совет №1. Многие считают, что уснуть за рулем это не про них. Однако статистика неумолима: в ходе короткого, но сладкого сна гибнет много людей каждый год. Если вы чувствуете, что сон вас одолевает, найдите ближайшее безопасное место, например, парковку на заправочной станции и вздремните 20-30 минут, зачастую этого достаточно, чтобы безопасно закончить вашу поездку.