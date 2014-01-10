Экзамены по вождению в Беларуси начали фиксировать видеорегистраторы. Отзывы инструкторов и автокурсантов

Новости Беларуси. Внимание, вас снимают! Теперь экзамен по вождению фиксирует видеорегистратор. И хотя ноу-хау работает только с начала года, уже понятно: камера в салоне позволит избежать спорных ситуаций. О видеофиксации желающих получить водительское удостоверения предупреждают заранее. Те, в свою очередь, вправе отказаться, однако такое решение следует подкрепить весомыми аргументами. Кстати, подобная практика активно применяется в мире.

Для Ивана это уже не первая попытка заполучить заветную корочку. Сегодня молодой человек под прицелом сразу двух камер: телевизионной и видеорегистратора. Последний с начала года – неизменный атрибут на сдаче экзамена по вождению.

Иван Шидлов:

Волнуюсь, а так, в принципе, это не мешает. Бог любит Троицу, поэтому в третий раз сдам.

О том, что «Вас снимают», инженер-инспектор предупреждает заранее. Экзаменуемый вправе отказаться, правда, обосновать решение придется.

Владимир Свиридович, заместитель начальника межрайонного экзаменационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Пару человек приходили, начинал с ними беседовать по этому вопросу, конкретно объяснял, что это защита не только экзаменатора, но и их.

Видеозапись действительно способна поставить точку в любом конфликте. Во время апелляции она – лучший аргумент. Если курсант считает, что в отношении него были необъективны, он сможет это доказать. Впрочем, такое видеодокументирование – гарантия и для стороны, принимающей экзамен.

Вячеслав Савеня, ведущий инженер-инспектор межрайонного экзаменационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Бывают спорные моменты, когда человек не согласен, особенно когда отрицательный результат. Видео все можно просмотреть, показать человеку и сразу вопрос закрывается.

Нововведение не ударит по карману испытуемых, всевидеящее око портативно и подойдет для любого автомобиля.

Видеорегистратор имеется у каждого экзаменатора. Фиксируется устройство на лобовом стекле. Здесь две камеры: одна снимает то, что происходит за бортом, другая – то, что в салоне. Кстати, хранится запись 20 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой веселой компании еще недавно было не до смеха, но теперь все позади.

Автокурсанты:

Сдавалось все отлично. Поставили видеорегистратор, сказали, что работает видео- и аудиосъемка, сказали трогаться.

Сегодня я сдавал с видеорегистратором. Хорошо, приятно, видишь себя в отражении, не волнуешься совсем.

Рядом с молодыми бойцами и инструктор автошколы. Уверен, новинка только в плюс. В первую очередь самим курсантам.

Юрий Меркурьев, автоинструктор:

Это стимулирует курсантов, нет никаких спорных ситуаций, все конкретно видно, все снимается. Я считаю, что эти нововведения – это большущий плюс.

Кстати, видеофиксация экзамена по вождению – мировая практика. Не так давно ее внедрили и в соседней России. Впрочем, с камерами или без главным остается мастерство.