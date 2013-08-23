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Двое велосипедистов пострадали на дорогах Минской области за сутки

23 августа 2013 13:46
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Новости Беларуси. Двое велосипедистов пострадали на дорогах Минской области за сутки. В Столбцовском районе на Брестской трассе вблизи села Стецки водитель легковушки сбил пенсионерку, которая переезжали дорогу на двухколесном транспортном средстве. 59-летняя женщина доставлена ​​в реанимацию местной больницы.

Подобная авария произошла и в Молодечненском районе.

Чтобы предупредить беду, автоинспекторы советуют автомобилистам с особой внимательностью двигаться вблизи велосипедистов и быть готовыми к их неожиданных маневров. Не лишним будет снизить скорость и при необходимости подать звуковой сигнал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Велосипед

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