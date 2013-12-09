Две легковушки столкнулись с фурой в Минской области. 4 человека погибли

Новости Беларуси. По факту гибели четырех человек в аварии на автодороге «Минск – Молодечно – Нарочь» возбуждено уголовное дело. Причины трагедии сейчас устанавливают сотрудники Следственного комитета.

Авария произошла сегодня утром неподалеку от поселка Радошковичи. Фура столкнулась с двумя легковушками. В результате ДТП два водителя и два пассажира легковых автомобилей погибли на месте, еще один пассажир доставлен в больницу.

Возможно, одной из причин аварии стали сложные погодные условия: на выходных в Беларусь пришел новый циклон. Он принес с собой сильный ветер и метели, на дорогах образовались снежные заносы и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

На 52-м км молодчненской трассы произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры. Что послужило причиной происшествия сейчас установить очень сложно. Возможно, это погодные условия, возможно, проезжая часть была скользкой. Возможно, кто-то из водителей не справился с управлением.

В результате этого происшествия погибли 4 человека, которые передвигались в легковых автомашинах. Водитель грузовика не пострадал. Также еще выжил один пассажир легковой автомашины.