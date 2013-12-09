Плохая погода в Беларуси стала причиной нескольких серьезных аварий в прошедшие выходные. 1 человек погиб

Новости Беларуси. Снег с дождем и сильный ветер – в Беларусь пришел новый циклон. 10 декабря еще и похолодает, что чревато гололедицей. Водителей просят быть предельно внимательными, учитывать погодные условия и то, что на уборку снега требуется время, а противогололедные составы действуют не сразу. А лучше всего, если есть такая возможность, вовсе отказаться от поездок.

Весомым доводом к принятию именно такого решения служат и аварийные минувшие выходные. Всплеск ДТП наблюдался по всей Беларуси – в сводки попали трассы М1, «Минск – Витебск», «Слобода – Новосады» и многие другие. Одна из самых страшных аварий произошла на трассе «Минск – Гродно». Там столкнулись сразу три автомобиля, один человек погиб, пятеро получили тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По дороге в Беловежскую пущу автобус с детьми съехал в кювет. Никто не пострадал. По словам водителя, управлению транспорта помешал сильный ветер.