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Сезонные ограничения нагрузок на дороги вводятся в Беларуси с 20 марта по 20 апреля

20 марта 2015 07:15
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Новости Беларуси. Сезонные ограничения нагрузок на дороги вводятся в Беларуси.

Новые правила начнут действовать 20 марта и продлятся до 20 апреля. Они коснутся автомобилей с нагрузкой на ось в пределах от 6 до 9 тонн.

Правда, эти условия распространяются не на все автодороги. Основные маршруты движения транзитного транспорта будут работать в обычном режиме. Под ограничения также не попадут транспортные средства, перевозящие пассажиров, гуманитарную помощь, зерно, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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