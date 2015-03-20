Сезонные ограничения нагрузок на дороги вводятся в Беларуси с 20 марта по 20 апреля

Новости Беларуси. Сезонные ограничения нагрузок на дороги вводятся в Беларуси.

Новые правила начнут действовать 20 марта и продлятся до 20 апреля. Они коснутся автомобилей с нагрузкой на ось в пределах от 6 до 9 тонн.

Правда, эти условия распространяются не на все автодороги. Основные маршруты движения транзитного транспорта будут работать в обычном режиме. Под ограничения также не попадут транспортные средства, перевозящие пассажиров, гуманитарную помощь, зерно, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.