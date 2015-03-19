Фигуристы Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая будут подрабатывать таксистами в Москве

Новости России. В субботу 21 марта в Москве пройдет акция, приуроченная ко «Дню московского такси». За руль таксомоторов сядут медийные персоны.

Москвичей и гостей столицы домчат с ветерком прославленные фигуристы – Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая. Компанию им составят представители эстрады, театра и кино во главе с певицами Валерией и Сати Казановой, актером Михаилом Пореченковым и актрисой Чулпан Хаматовой.

Причем тарифы на проезд со знаменитостями не будут отличаться от обычных.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы:

День обещает быть насыщенным: в 10 утра на вызовы горожан отправятся звезды кино, театра, шоу-бизнеса и спорта. Хотите, чтобы вас подбросил до места Михаил Галустян? Легко! Заказывайте такси и привлекайте удачу. На рейсы выйдут 19 желтых таксомоторов со звездными водителями. За рулем могут оказаться Сати Казанова, Евгений Плющенко, Валерия, Ирина Слуцкая, Чулпан Хаматова, Светлана Бондарчук, Михаил Пореченков, Тимур Родригез и другие знаменитости. Звездные такси станут участниками благотворительной акции.



Помимо звездных экипажей в праздничный день по Москве будут курсировать 50 тысяч легальных московских такси. Акцию поддержат и специализированные сервисы Get Taxi, Яндекс.Такси и другие.

Все собранные средства будут направлены в фонд помощи тяжелобольным детям.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы:

Без малого век отмечается в городе «День Московского такси». За это время многое в профессии изменилось, сеть такси в столице стала в десятки раз масштабнее. Мы должны сохранить престиж профессии московского таксиста, повысить уважение и доверие к этому виду городского транспорта.



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В конце экспериментального дня Столтенберг признался, что в такси люди склонны искренне делиться проблемами и рассказывать о том, что по-настоящему важно. Видео здесь.