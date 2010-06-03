Разработан самый быстрый автомобиль в мире - прототип McLaren

McLaren. Имя этого британского конструктора сразу ассоциируется с гонками “Формулы-1”. MP4-12C – прототип McLaren!

Но был ведь еще и другой McLaren. Тот самый, у которого водительское кресло было расположено по центру, который когда-то разом затмил Ferrari и Lamborghini, удостоившись титула самого быстрого автомобиля в мире! Да, это легендарный F1! Его рекорд скорости был побит в 2005 году, но с тех пор о британском суперкаре успели подзабыть. Словом, был нужен преемник – мощный, безумно быстрый, и конечно, столь же красивый!

MP4-12C – прототип McLaren! Первые прототипы новинки накручивали один тестовый километр за другим на легендарном Нюрбургринге и испанских автодромах, принимающих этапы “Формулы-1”. Были проведены испытания уже готовых образцов “летучего британца” на знаменитой трассе в английском Гудвуде с участием двух звезд современной “Формулы-1”. Это Льюис Хэмилтон, в 2008 году ставший самым молодым чемпионом мира в истории королевских автогонок и действующий чемпион Дженсон Баттон.

С виду новый MP4-12C напоминает боксера, облаченного в дорогой костюм. Его 3,8-литровый разработанный “с нуля” инженерами McLaren двигатель V8 с двойным турбонаддувом выдает колоссальную для своего объема мощь – 600 л.с.! Весит новый спорткар всего 1300 кг, и первую сотню разменивает менее, чем за 4 секунды.

По словам конструкторов, создавался MP4-12C по тем же принципам, что и болиды “Королевы Автоспорта” – и, конечно же, с оглядкой на легендарный McLaren F1!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY