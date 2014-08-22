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Peugeot с пьяной компанией перевернулся в Островецком районе. 23-летний пассажир погиб

22 августа 2014 13:16
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Новости Беларуси. В тот вечер молодые люди явно искали приключений. Поздно вечером 27-летний молодой человек, владелец Peugeot, неспешно бродил по парку. Встретил приятеля, который, кстати, в компании с другом коротали время на лавочке, распивая спиртное.

Молодые люди разговорились и решили, на ночь глядя, устроить себе экстремальный отдых.  

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Куда и зачем ехали – внятных ответов на эти вопросы дать никто не смог. Впрочем, один из пассажиров рассказал, что знакомый пригласил его и собутыльника (с которым в сквере пил пиво) покататься на своей машине. По его словам, когда спускались с горки вблизи деревни Литвяны, обратил внимание, что стрелка спидометра находилась на отметке 160 километров в час. Призвал всех пристегнуться, однако этого никто не сделал.

В какой-то момент водитель потерял контроль над иномаркой.

Автомобиль несколько раз перевернулся.

Водителя и пассажира с переднего сидения выбросило из машины. 23-летний пассажир скончался по дороге в больницу. Водитель и еще один пассажир госпитализированы. Четвертый участник аварии отделался  незначительными травмами.

Напомним, на днях авария в Гомельской области унесла жизни двух человек. Еще пятеро оказались на больничной койке. Как сообщили в ГАИ, погибший водитель не имел водительского удостоверения. По предварительной версии, именно он выехал на встречную полосу. Смотрите видео.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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