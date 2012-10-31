Директор школы экстремального вождения о том, как вести себя на дороге зимой

Сергей Овчинников - директор школы экстремального вождения. Зрителям программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ он рассказал о том, как водителю нужно вести себя на дороге в экстремальных погодных условиях и не только.

Сергей Овчинников, директор школы экстремального вождения:

Как только на улице гололед, лучше до часов 11 дня не выезжать вовсе. Если есть возможность перенести или сдвинуть график поездок и встреч, то лучше это сделать. Потому что если не вы, то вас... К 11 часам, как правило, всех, кто все-таки попал в аварии, уже оформили, убрали с дорог автомобили, коммунальщики посыпали дороги. Тогда путь хороший, можно ехать. А в остальном, как бы это банально ни звучало, нужно менять шины. Все откладывают на потом, а правило давно известно - лучше летом ездить на зимних шинах, чем зимой на летних. Лучше чуть раньше поменять и быть в боевой готовности.

Как узнать, что настала та погода, при которой необходимо менять шины?

Сергей Овчинников:

Если на улице менее +5°C, то считается, что летние шины уже не работают и плохо держатся. Лучше поменять заранее.

Как подготовить автомобиль к зиме?

Сергей Овчинников:

Начнем с того, что мы подходим к автомобилю и собираемся выехать. Я вот уже в эти выходные видел, что ездят «сугробы». Знаете что это? Это когда стекло очистили, а на крыше снег остался. Получается, что постепенно снег подтаивает и при торможении уходит вперед - на лобовое стекло. Как результат, водитель ничего не видит и может попасть в аварию. Или же снег уходит на заднее стекло, но тогда тоже ухудшается видимость. Поэтому нужно не торопиться и до выезда полностью очистить всю машину от снега.

А что делать, если на машине наросла корка льда и его нельзя удалять скребком, потому что это плохо для покрытия автомобиля?

Сергей Овчинников:

Стёкла в любом случае нужно очищать сразу, а остальное при таком раскладе можно очистить позже, когда машина немного проедет и этот покров подтает. Крюком отдирать кузов не надо - это плохо.

Далее. Нужно понимать, что как только машина начинает выезжать, особенно зимой, она очень плохо держится за дорогу. Почему? Потому что колеса холодные, амортизаторы тоже холодные и машина на мелких неровностях подпрыгивает. Та современная система торможения, которая позволяет уменьшать тормозной путь и не давать машине уходить в заносы, наоборот будет на много удлинять тормозной путь. Поэтому первые шаги, первые метры нужно проехать аккуратно и медленно. Особенно, преодолевая большие ямы, чтобы не повредить амортизатор.

Как правильно переезжать «лежачего полицейского» в условиях гололёда?

Сергей Овчинников:

Перед всеми «лежащими полицейскими» есть знаки, поэтому неожиданно он на дороге появиться не может. Просто нужно заранее снизить скорость и его «переползти», чтобы не было удара по подвеске. Есть такой прием экстремального вождения, как перепрыгивание, но это не очень правильно. В первую очередь потому, что «лежачие полицейские» размещены возле школ и других многолюдных мест, где на самом деле нужно снижать скорость.

Что такое занос и что делать, если он случился?

Сергей Овчинников:

Когда машину заносит, нужно выкручивать руль. Всегда возникает вопрос - куда? Я предлагаю отойти от терминов «в строну заноса» и «против заноса». Руль нужно крутить туда, куда вы ехали, а не туда, куда вас заносит. И это независимо от того, с передним или задним приводом автомобиль. Когда машину начинает разворачивать, передние колеса получают большое сопротивление от дороги, а задние, за счет того, что буксуют, легко скользят вперед. Когда мы колеса развернули туда, куда нам нужно ехать, передние колеса легко катятся вперед, а за счет сброса газа задние колеса начинают затормаживать и машина выходит из заноса. Таким образом, выходить из ситуации нужно за счет руля и газа. Правда с тем, что касается отпускания газа, тоже не всегда все просто. Потому что машина, выйдя из одного заноса, может попасть в другой. Поэтому, если машину можно вывести из заноса без сброса газа, просто отработав рулём, лучше сделать так.

Уточните по поводу прерывистого торможения при наличие АБС (Антиблокировочная система). Многие машины сейчас оснащены этой системой. Есть общее правило - тормозит недлинным нажатием, прерывисто. Но оно не работает при наличие АБС.

Сергей Овчинников:

Где нужно тормозить прерывисто? Если мы едем по скользкой дороге и светофор у нас далеко, как нужно тормозить? Нужно просто плавно притормаживать. Никаких резких движений. А вот импульсные ступенчато-прерывистые системы торможения используются тогда, когда нам не хватает тормозного пути и нам нужно активно тормозить. Второй момент зависит от того, есть в автомобиле система АБС или нет. Если нет - можно тормозить импульсно, если есть - лучше плавно нажимать тормоз, давать работать системе. Затем есть один нюанс. Иногда система АБС плохо работает, особенно на скользком покрытии. Если мы нажимаем на тормоз и чувствуем, что машина хорошо тормозит, АБС начинает работать и авто ускоряется. Вот тогда нужно педаль тормоза немного отпустить до срабатывания АБС, потом снова надавить. Этот способ используется именного тогда, когда АБС работает не очень хорошо.

Что делать, если на дорогу выскочило животное, а на дворе зима (да и не только зимой), быстро не затормозишь?..

Сергей Овчинников:

Есть такое упражнение - «лосиный тест», предполагает экстренный объезд препятствия. Если у вас есть хоть какое-нибудь расстояние до выскочившего животного, нужно тормозить. Может быть придется маневрировать. Но одно дело маневрировать при скорость 100 км/ч, другое - при 40 км/ч. Соответственно этому, будут разные реакции автомобиля. Была такая ситуации, когда девушка пыталась объехать ёжика. Машину занесло и она перевернулась. Девушка погибла. Поэтому, не всегда стоит выворачивать руль. Нужно в первую очередь думать о своей безопасности.

Значит, первый способ - торможение. Затем - маневр. Можно кратковременно сбрасывать газ с поворотом руля. Но советовать что-то более сложно, потому что многое зависит непосредственно от момента. Если же мы все-таки понимаем, что ситуация оказалась выше нас и столкновение с животным неизбежно, водителю следует лечь на сидение, чтобы быть ниже уровня приборной панели, чтобы пострадать минимально. Ведь опасность состоит в том, что животное влетает в лобовое стекло. Естественно, что это травмирует тех, кто находится в автомобиле. А лучше знать места, где ходят животные. Важно помнить, что есть парные животные. Если появилась на дороге косуля, значит ждите следующую. Нужно обращать внимание на знаки.