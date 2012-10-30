Нелегальная СТО в центре Гомеля за 10 дней заработала 37 миллионов

Новости Беларуси. Нелегальную схему работы подпольных автосервисов раскрыли в Гомеле. Десятки автовладельцев из Беларуси и России оплатили ремонт своих авто даже не подозревая, что «колдовали» над их машинами мастера-нелегалы при помощи несертифицированного оборудования. Предъявить же претензии по качеству ремонта оказалось невозможным.

Небольшая автомастерская находится в самом центре города. Таких десятки и даже сотни по всей стране. Однако, эти скромные ворота лишь парадная дверь большого нелегального бизнеса.

В этой мастерской всё по правилам. Мастера обучены, сертификаты получены, налоги уплачены. Реклама в газетах обещает высокое качество работ. Правда, вместо адреса - только телефон. По нему вам скажут, куда ехать. Рекомендовали чаще всего один адрес, якобы филиал головной компании. Правда, по размерам он минимум в 6 раз больше главного офиса. При виде видеокамеры ворота запирают наглухо изнутри.

Странное поведение автомехаников объясняется очень просто. Так называемый филиал ни что иное как нелегальный автосервис, работающий под прикрытием легальной мастерской и с её клиентами. Проверка показала: за 10 дней здесь заработали 37 миллионов. Это больше, чем выручка официального автосервиса за целый месяц. И если объёмы выполненных работ передовые, то качество оставляет желать лучшего.

Автолюбитель:

Поменяли, но гарантии нет. Поломалось, вернулись, а говорят: «Не наши проблемы». И гарантия на деталь, которую привозили менять, тоже уже не действует, так как в неофициальном автосервисе делали. Так что лучше в легальных ремонтироваться.

Бдительность клиентов была усыплена. Они же были уверены, что ремонтируются в официальной фирме, разрекламированной в СМИ. Теперь предъявить претензии в судебном порядке некому. Чеков, как водится, в нелегальных мастерских не выписывают, гарантий не дают.

Александр Цырульников, главный специалист управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Они же обращались на легальную мастерскую, а их направляли на нелегальный, якобы филиал.

Это ведёт к тому, что в случае повторной поломки клиент оказывался не в силе доказать что-либо. Чеков не давали, договор-подряд не составляли. Потерпевшие обращались в суд, но безрезультатно. Ведь у них нет подтверждающих документов.

Как выяснилось, оба объекта контролировались одним и тем же лицом. Ему предстоит выплатить штраф за оказание услуг без сертификата - до 50 миллионов рублей. Не исключено, что вопросы к нечестному бизнесмену появятся и у налоговой инспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.