На дорогах Фрунзенского района в Минске две недели будет дежурить судебный пристав и ловить должников

Новости Беларуси. Судебный пристав вышел на столичные улицы. Именно он на две недели станет новым напарником сотрудников ГАИ Фрунзенского района.

У людей в разной форме общая цель. Если кто-либо из водителей окажется должником (просрочил оплату штрафа, кредита, алиментов и другого) в отношении него предпримут соответствующие меры.

Юрий Жихарев, начальник отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Судебный исполнитель сверяется с базой данных. Если там есть неплательщик долга, он может оплатить штраф на месте по штрафной квитанции, если штраф небольшой. Судебный исполнитель внесет эти деньги в сберкассу, в госказну. Если штраф более значительный и у человека нет возможности оплатить его на месте, изымается вещь, составляется акт изъятия имущества (телефон мобильный, магнитола). Если это большой долг, то вплоть до изъятия транспортного средства.

Подобные рейды – ноу-хау. Если результаты себя оправдают, правоохранители намерены практиковать такие совместные мероприятия и дальше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.