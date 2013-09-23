День без автомобиля в Гродно начался с аварии в центре города. Столкнулись две машины такси

Новости Беларуси. Автомобили столкнулись на пустынной улице около двух часов ночи в минувшее воскресенье.

Вечерний Гродно:

Как сообщают очевидцы, одна из машин ехала вниз по улице Кирова, вторая выезжала с Городничанской. Оба автомобиля двигались на достаточно большой скорости. К счастью, пассажиры и водители живы. По предварительным данным, одному из пассажиров понадобилась помощь врачей: он сильно ударился о сработавшую подушку безопасности.

Велосипед вместо машины. 22 сентября в Минске прошла акция «День без автомобиля». Забота об экологии и экономия для кошелька. «День без автомобиля» для водителей – экономный день. По правам можно бесплатно воспользоваться общественным транспортом, побывать на пешеходной экскурсии и взять напрокат велосипед (смотрите видео).