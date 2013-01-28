Действует ли в Беларуси автоэтикет и чем грозит обустройство личной стоянки в общем дворе

Новости Беларуси. Места для парковок во дворах. Найти квадратные метры для авто ближе к ночи ох как непросто. А потому водители порой готовы пойти на крайние меры.

Сложные погодные условия и затянувшаяся уборка города – факторы, которые на прошлой неделе стали лакмусовой бумагой в соединении «человек-автомобиль-человек». Реакция в таких формулах чаще всего заканчивалась горячими конфликтами. Порой в борьбе за расчищенное машиноместо в дело вступали кулаки. Так и произошло накануне в Минске, когда на только что подготовленное одним автовладельцем место встал другой.

Андрей Сосонко, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Проблема парковочных мест особенно актуальна для столицы, в том числе и в зимний период времени, когда и мест самих по себе не хватает, а те, которые есть, могут быть загружены снегом, в связи с чем водителям приходится парковаться там, где получается. На этой почве, бывает, возникают между автовладельцами конфликты. Не надо их доводить до самосуда, заниматься каким-то рукоприкладством. Надо решать в рамках правового поля.

Застолбить ровное место автовладельцы пытаются всеми возможными способами. Тут в дело вступает фантазия: кто-то вешает на колышки ленточки, кто-то – пластиковые бутылки. Оригиналы оставляют записки, порой даже на снегу.

Андрей Лаханский, инженер по организации дорожного движения ОГАИ Фрунзенского района Минска:

Машины отъезжали, потом натягивали цепочки, ставили просто лопаты с табличкой, с госномером автомобиля. За это, правда, никакой ответственности не предусмотрено законодательством, но, по предписанию Госавтоинспекции, коммунальные дорожные службы борются с этим.

Коммунальщики как всегда оказались крайними. Медленно вывозят снежные глыбы с дворовых территорий, а теперь к тому же закрывают глаза на нелегальные парковки. Сегодня уже и пешеходы пытаются быть вершителями судеб. Не нравится как припаркован чужой автомобиль – получи царапину гвоздем. Такой акт вандализма запечатлела камера видеонаблюдения в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печальная участь постигла автомобиль, который еще в конце осени оставили на улице Брестских дивизий в городе над Бугом. В машине разбили два боковых окна. Но владелец судьбой своего транспортного средства не заинтересовался. Хотя пора бы. За такую забывчивость ему грозит штраф. Ведь за долгое время машина превратилась в автоподснежник.

Елена Семенюк, заместитель начальника по идеологической работе жилищного ремонтно-эксплуатационного управления Бреста:

Направляем письмо в администрации Ленинского либо Московского районов, дабы те в последующем выписали уведомления владельцам этих транспортных средств о необходимости убрать в добровольном порядке свое транспортное средство в течение месяца. Либо в течение полугода, если не будет убрано, оно подлежит утилизации.

Автолюбители, изрядно уставшие от зимних сложностей, уже готовятся к новой напасти. Синоптики обещают потепление, а это значит, что вместе с озлобленными пешеходами за неправильную парковку будут мстить и падающие сосульки. Несколько авто, пострадавших от весомых сталактитов, уже находятся на СТО города.