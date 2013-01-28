В Гомельской области джип врезался в стену и «припарковался» на крыше здания

Новости Беларуси. Необычное происшествие произошло в минувшее воскресенье в Гомельской области. На въезде в город джип не вписался в поворот и буквально лёг на бок. Переднее колесо автомобиля оказалось на крыше постройки.

В пресс-службе ГАИ Гомельской области уточнили, что это ЧП не регистрировалось как учетное. Вероятно, никто из участников происшествия не получил серьезных травм.

Напомним, похожее происшествие произошло под Брестом в октябре минувшего года. Тогда польская фура, гружённая фруктами, завалилась набок, а кабина поднялась вверх и зависла высоко над землёй. Как выяснилось, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Поднять её удалось только с помощью спасателей. Мужчина, находившийся за рулем, не пострадал. Его напарник, который во время аварии спал, также не получил травм. В целости остались и фрукты, которые автопоезд должен был доставить в Россию.