Задержан виновник аварии в Минске, в которой серьезно пострадала пассажирка

Новости Беларуси. Сегодня взяли под стражу виновника аварии, в которой серьезно пострадала девушка-пассажир. ДТП совершил бесправник, у которого не было одной руки.

В минувшие выходные на улице Кальварийской молодой человек уходил от преследования милиции, не справился с управлением и врезался в столб. Девушку, которая сидела рядом с водителем, доставали из авто спасатели с помощью специнструмента. Она до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Оказалось, что водитель уже не раз привлекался за кражу, хулиганство и вождение пьяным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.