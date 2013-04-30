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Задержан виновник аварии в Минске, в которой серьезно пострадала пассажирка

30 апреля 2013 17:55
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Новости Беларуси. Сегодня взяли под стражу виновника аварии, в которой серьезно пострадала девушка-пассажир. ДТП совершил  бесправник, у которого не было одной руки. 

В минувшие выходные на улице Кальварийской молодой человек уходил от преследования милиции, не справился с управлением и  врезался в столб. Девушку, которая сидела рядом с водителем,  доставали из авто спасатели с помощью специнструмента. Она  до сих пор находится  в реанимации в тяжелом состоянии.

Оказалось, что водитель  уже не раз  привлекался за  кражу, хулиганство и  вождение пьяным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Аварии # Авария в Минске # авто

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