Новости Беларуси. В Минске автобус протаранил сразу 7 припаркованных автомобилей. ЧП произошло утром на переулке Корженевского. Несмотря на час пик, к счастью, никто не пострадал. Как стало известно, во время движения водителю пассажирского транспорта стало плохо. Сейчас он в больнице.

Автовладельцам поврежденных машин еще предстоит подсчитать убытки. Судя по всему, МАЗ, прежде чем остановится, тащил легковушки несколько метров.

Вопрос со страховыми выплатами решится не сразу, ведь автомобили были припаркованы почти на остановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины буквально «впечатались» друг в друга. Чтобы попасть в салон, автовладельцам пришлось дожидаться соседа. Кирилл вспоминает, вышел из офиса покурить, а увидел настоящий триллер. Все произошло здесь на переулке Корженевского около 10 часов утра.

Кирилл, очевидец:

Увидел, что автобус маршрутный тащит за собой кучу машин. После этого подошел к автобусу, там были пассажиры, они были заперты в автобусе, водитель не мог открыть дверь. Подбежали еще люди, и мы открыли дверь вместе. Водителя трясло, что-то вроде приступа унего было. Я вызвал скорую.

Владимир Сядуро, инспектор ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД Минска:

Было установлено, что водитель маршрутного автобуса во время движения потерял сознание, в результате чего совершил наезд на стоящие автомашины. Про факту будет проводиться дальнейшее разбирательство.

В результате аварии серьезно никто не пострадал. 40-летнего водителя автобуса с судорогами доставили в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает. Медики устанавливают причину плохого самочувствия. В автопарке утверждают, что водитель 107-го маршрута утром прошел медосмотр. К тому же — он сотрудник со стажем: за рулем общественного транспорта уже 13 лет.

Александр Лужинский, заместитель директора филиала «Автобусный парк №6» г.Минска:

Прошел предрейсовое обследование, никаких жалоб по здоровью у него не было, находился в трезвом состоянии. Водитель возместит ущерб за поврежденный автобус.

Автовладельцы подсчитывают ущерб. Впереди экспертизы. Случай страховой.

Антон Трушин, заместитель директора страховой компании:

Выплата будет производиться в течение 20 рабочих дней после подачи потерпевшим заявление в нашу организацию. Сильных повреждений нет, только одна машина сильно повреждена.

Неизвестно, как развивались бы события не будь на этом месте припаркованных автомобилей. Ведь они стали преградой на пути автобуса. Но с другой стороны, там, где стояли авто, - табличка. Здесь черным по белому написано: место для посадки и высадки пассажиров. То есть это парковка с нарушением ПДД, расплата за которое оказалась за рамками административного кодекса.

По крайней мере в ближайшую неделю на этой остановке — стихийной парковки точно не будет.