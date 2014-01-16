Центр безопасности дорожного движения – второй в Беларуси – появился в одной из школ Солигорска

Новости Беларуси. Центр безопасности дорожного движения – первый в области и второй в республике – появился в одной из школ Солигорска. Кабинет оснащен современными стендами, мультимедийным оборудованием, с помощью которых на практике можно смоделировать любую сложную ситуацию и понять, как избежать эксцессов на дороге.

Созданный при поддержке ДОСААФ и Госавтоинспекции, Центр призван повлиять на аварийную статистику в сторону уменьшения числа дорожно-транспортных происшествий. Его особенность в том, что ориентирован Центр не только на малышей, но и на старшеклассников. Здесь же проводятся занятия и для взрослых водителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.