Брест: «скорая» столкнулась с учебной машиной, пострадала медработник

Новости Беларуси. В результате аварии пострадала 25-летняя работник здравоохранения, которая ехала в машине скорой помощи. С травмой носа, черепно-мозговой травмой и разбитой бровью девушка госпитализирована.



Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома («Брестской газете»):

Местный житель 1956 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, врезался в остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешехода автомобиль «Фольксваген Гольф», который двигался в попутном направлении.

За рулем легкового учебного автомобиля находилась стажер одной из автошкол Бреста, 20-летняя жительница городского поселка Остромечево. Как сообщили в ГАИ, что с ней в машине был инструктор.

Напомним, минувшей весной десятки человек в Жлобине стали свидетелями резонансного ДТП. Средь бела дня иномарка буквально протаранила автомобиль скорой медицинской помощи. На глазах очевидцев окровавленные медики спасали своего пациента. Его уже ждали в реанимации.

Перекрёсток улиц Барташова и Акопова один из самых оживлённых в Жлобине. Ещё на подъездах к этому месту на скорой были включены и световая и звуковая сигнализации. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы пересечь перекресток на красный свет. Окровавленные медики сбитой скорой спасали пациента (смотрите видео).