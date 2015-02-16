Более 6 тысяч нарушителей оштрафованы в Минске за время проведения профилактической акции «Пешеход»

Новости Беларуси. Более шести тысяч нарушителей оштрафованы в Минске за время проведения профилактической акции «Пешеход». В течение 11 дней автоинспекторы следили за соблюдением правил всеми участниками дорожного движения.

Недобросовестных пешеходов оказалось вдвое больше, чем водителей. В основном они пересекали проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Автовладельцы чаще всего нарушали правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На одном из перекрестков столицы была установлена скрытая камера, которая фиксировала нарушения пешеходов. И интересный факт: только за 10 минут были привлечены к ответственности четыре пешехода, которые пересекли проезжую часть на красный, запрещающий, сигнал светофора.