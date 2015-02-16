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159 дополнительных парковочных мест появится летом в микрорайоне Каменная горка

16 февраля 2015 18:01
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Новости Беларуси. Летом в микрорайоне Каменная горка появится 159 дополнительных парковочных мест. Строительство новой автостоянки на улице Каменногорской началось в ноябре 2014 года, а уже в июне она примет первых постояльцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помимо организованного паркинга в микрорайоне предусмотрена организация временных парковок. Такие планируют разместить на улицах Неманской, Налибокской и Казимировской.

Александр Канаш, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Планируется открыть стоянку в июле на улице Каменногорской. Стоянка строится за средства предприятия, полученные от аренды имущества. Также выполняются проектные работы по четырем стоянкам в Каменной горке, по одной стоянке в районе Сухарево. На сегодняшний момент в городе подобраны и готовы на утверждение девять участков.

# Автостоянки # авто

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