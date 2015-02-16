159 дополнительных парковочных мест появится летом в микрорайоне Каменная горка

Новости Беларуси. Летом в микрорайоне Каменная горка появится 159 дополнительных парковочных мест. Строительство новой автостоянки на улице Каменногорской началось в ноябре 2014 года, а уже в июне она примет первых постояльцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помимо организованного паркинга в микрорайоне предусмотрена организация временных парковок. Такие планируют разместить на улицах Неманской, Налибокской и Казимировской.

Александр Канаш, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Планируется открыть стоянку в июле на улице Каменногорской. Стоянка строится за средства предприятия, полученные от аренды имущества. Также выполняются проектные работы по четырем стоянкам в Каменной горке, по одной стоянке в районе Сухарево. На сегодняшний момент в городе подобраны и готовы на утверждение девять участков.