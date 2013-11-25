Новости Беларуси. Дальновидное решение. Более 50 машин скорой медицинской помощи Минска оборудовали видеорегистраторами. Все записи будут передавать в ГАИ. Водителей, которые не уступают дорогу скорой, а также тех, кто нарушает правила парковки во дворах, будут штрафовать.

Запись умных гаджетов понадобится и в спорных ситуациях. Например, когда надо выявить виновников ДТП.

Вскоре видеорегистраторами планируют оборудовать все автомобили медпомощи столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Воробей, заместитель главного врача УЗ «Городская станция медицинской помощи»:

На станции скорой помощи ежедневно работает 152 бригады. На 51 одной машине скорой помощи установлены видеорегистраторы. Основная цель их установки – это, естественно, разбор, профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также разбор случаев непредоставления проезда машинам скорой помощи, двигающимся со включенными спецсигналами.