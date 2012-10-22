Белорус-дальнобойщик погиб под Гродно, упав в кювет

Новости Беларуси. Погодные условия, возможно стали причиной аварии под Гродно. На одной из автомобильных развязок гружёная лакокрасочной продукцией фура вылетела с трассы и упала в кювет с 20-метровой высоты. Трагедия произошла возле деревни Горница на закруглении дороги вправо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель скончался на месте ДТП. Его личность установлена. Им оказался 24-летний белорус, житель Микашевичей. Молодой человек работал водителем в транспортной компании, зарегистрированной в Российской Федерации. Он направлялся в Минск, чтобы передать машину напарнику. Но, видимо, слишком торопился.

По предварительной информации причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях сильного тумана. Шансов на выживание у молодого человека практически не было. А чтобы достать его из искореженной машины понадобилось несколько часов.

Наталья Живолевская, начальник пресс-службы Гродненского областного управления МЧС Республики Беларусь:

Необходимо было провести работы по деблокированию водителя. Для проведения этих работ было привлечено отделение аварийно спасательных работ аварийно-спасательного отряда и Центра оперативного управления. Были задействованы автокран и автодор. При помощи техники подняли кабину и это позволило извлечь водителя.

Утренние туманы на этой неделе в Беларуси сохранятся. По Минской области и в столице синоптики накануне объявили штормовое предупреждение. Причем, по югу страны туманы продержатся первую половину дня. А ночью пелена окутает центральную часть республики. Видимость при таком явлении весьма ограничена. Госавтоинспекция напоминает водителям, что передвигаться по дороге необходимо с включённым ближним светом или противотуманными фарами. Избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии. Самым опасным ДТП в такую погоду становится наезд на пешехода. Только в минувшие выходные произошло 8 таких трагедий, причем 7 из них - в темное время суток.