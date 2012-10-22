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В Барановичах ВАЗ протаранил Lamborghini

22 октября 2012 08:35
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Новости Беларуси. В городе Барановичи Брестской области столкнулись ВАЗ и Lamborghini, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Брестской области:
Авария произошла в минувшую субботу, около 20:40.  Житель Ляховичского района ехал за рулем ВАЗа по крайней левой полосе. Он начал перестраиваться в соседний ряд, по которому в этот момент двигался Lamborghini, и произошло столкновение. Это обыкновенная невнимательность. Оба водителя были трезвые.

Пока неизвестно, был ли застрахован автомобиль Lamborghini. Согласно закону, максимальная сумма, которая может быть выплачена по страховке в этом случае - 10 тысяч евро. Если этих средств не хватит на ремонт, то владельцу роскошного авто, вероятно, придется обращаться в суд.

# Аварии # авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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