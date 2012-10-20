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В Иране разбился очередной автобус. Погибли 26 детей

20 октября 2012 16:43
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Новости Ирана. Крупное ДТП на юго-западе Ирана.  В провинции Хузестан разбился школьный автобус. Погибли 26 человек. Около 20 – получили ранения.

По предварительным данным, трагедия произошла  по вине водителя. Он превысил скорость и не справился с управлением на скользкой от дождя дороге.

Иран - страна, в которой уровень безопасности дорожного движения один из самых низких в мире. Ранее, в сентябре, в Иране перевернулся пассажирский автобус. В ДТП тогда погибло около 20 человек.

Ежегодно в ДТП в Иране гибнут более 20 тысяч людей, еще больше получают тяжелые травмы.

# Аварии # авто # аварии в Иране

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