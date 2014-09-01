Новости Беларуси. Автомобильные вандалы задержаны в Молодечно. Напомним, на прошлой неделе, более 30 машин по всему городу были повреждены хулиганами. Молодые люди били стекла припаркованных автомобилей, фары, прыгали на капотах и крышах.

Преступниками оказались двое юношей — 21 и 19 лет. Как выяснилось, накануне у одного из них был день рождения, а разбивания машин для ребят стала праздничной забавой. К слову, потеха это нанесло ущерб более чем на 100 миллионов рублей. Правонарушители уже признали свою вину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.