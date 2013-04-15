Автомобилисты-«подснежники». Как от них спасаться и что делать, если сам всю зиму не садился за руль

Юлия Крепчук:

Весной автомобилистов больше беспокоят «подснежники», чем разбитые дороги. Речь идет о тех водителях, которые всю зиму не садились за руль и держали свой автомобиль в укромном месте.

Вычислить таких горе-водителей в автомобильном потоке очень легко: медленно разгоняются, перестраиваются без сигнала и ведут себя на дороге абсолютно непредсказуемо. У каждого своя правда, но без непрерывных тренировок быстро не поедешь.

Ничего не поделаешь – сказывается долгий перерыв. Пока автомобилисты-«подснежники» разбираются во всех тонкостях вождения они – опасность для окружающих, особенно в первые дни, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

В первую очередь хотелось бы посоветовать таким водителям не выезжать первый раз после зимы в часы-пик. Необходимо выбрать то время, когда автомобилей на дороге становится меньше. Лучше всего в вечерние часы попробовать проехать по дороге минут 10-15, привыкнуть к автомобилю, привыкнуть к дороге. И ежедневно увеличивать количество времени за рулем.

А если сам всю зиму не садился за руль, с чего начать? Во-первых, к ситуации нужно отнестись философски. Все мы бываем в чем-то «подснежниками». Начните с проверки исправности автомобиля. Чаще всего проблемы после зимы возникают именно с аккумулятором. Да и уровень технических жидкостей изменяется. Повторите правила дорожного движения. А что делать дальше мы вам подскажем.

Сергей Овчинников, руководитель школы экстремального вождения:

Лучше всего, конечно, выехать на площадку свободного дорожного движения и попробовать восполнить навыки вождения: трогание с места, переключение передач, почувствовать габариты автомобиля. Можно взять какие-то ограничители, можно бутылочки от воды поставить, поездить между ними, выполняя «змеечку», развороты, другие элементы. Почувствовать где находится бампер: поставить большую стоечку и коснуться ее. Таким образом водитель на самом деле сможет восполнить свои навыки, которые потом позволят ему безопасно двигаться в потоке автомобилей и включиться в поток движения.

Помните: главное не боятся. Наберитесь терпения и уже через пару недель вы в потоке автомобилей будете снова как рыба в воде.