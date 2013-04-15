В Бельгии разбился туристический автобус с подростками из России и Украины. Погибли минимум 5 человек

Новости Бельгии. В Бельгии разбился туристический автобус с подростками из России и Украины. Погибли как минимум 5 человек, еще 5 получили тяжелые травмы.

Авария произошла рано утром на шоссе недалеко от Антверпена. Автобус по неизвестной причине на большой скорости снёс металлические ограждения и сорвался с эстакады.

Всего в момент ЧП в салоне было 42 человека — в основном, подростки, а также несколько человек чуть старше двадцати лет. Известно, что группа школьников в сопровождении гида и учителей направлялась во Францию.

Причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор: водитель уснул за рулём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 15 апреля 2013

Сегодня в Бельгию прибыли два самолета МЧС России. На одном из них на родину улетели 29 россиян, которые не получили серьезных травм. На втором прилетели медики и специальное оборудование.