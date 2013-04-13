Авария в центре Минска. Не разминулись легковушка и маршрутное такси

Новости Беларуси. В центре Минска, на пересечении улиц Коммунистической и Богдановича не разминулись легковушка и маршрутное такси. Удар был такой силы, что легковой автомобиль вылетел за перекресток на пешеходную зону и застрял между столбом и стеной дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ДТП никто из водителей и пешеходов не пострадал. У микроавтобуса повреждена передняя часть, а вот легковушке потребуется серьезный ремонт.

В условиях плохой видимости ГАИ призывает водителей к осторожности.