В Канаде столкнулись поезд и двухэтажный автобус. Погибли минимум 6 человек

Новости Канады. В пригороде Оттавы произошло крупное ДТП с участием поезда и двухэтажного автобуса. В результате аварии погибли как минимум 6 пассажиров, десятки получили ранения. Многие из них — в критическом положении. Большинство пострадавших сидели в передней части автобуса, которая полностью сгорела.

По словам очевидцев, водитель, проезжая через переезд, проигнорировал сигналы, предупреждающие о приближении поезда. При этом пассажиры просили его остановиться. Точные причины ДТП пока неизвестны. На месте аварии работают медики и спасатели. По данному делу ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.