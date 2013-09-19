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В Канаде столкнулись поезд и двухэтажный автобус. Погибли минимум 6 человек

19 сентября 2013 08:27
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Новости Канады. В пригороде Оттавы произошло крупное ДТП с участием поезда и двухэтажного автобуса. В результате аварии погибли как минимум 6  пассажиров, десятки получили ранения. Многие из них — в критическом положении. Большинство пострадавших сидели в передней части автобуса, которая полностью сгорела.

По словам очевидцев, водитель, проезжая через переезд, проигнорировал сигналы, предупреждающие о приближении поезда.  При этом  пассажиры просили его остановиться. Точные причины ДТП пока неизвестны. На месте аварии работают медики и спасатели. По данному делу ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в Канаде

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