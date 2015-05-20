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На дорогах Беларуси до конца лета вводятся ограничения движения большегрузных автомобилей

20 мая 2015 07:30
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Новости Беларуси. На дорогах Беларуси вводятся временные ограничения движения большегрузных автомобилей. Они будут действовать до конца лета.

В этот период днем при температуре воздуха выше 25 градусов «тяжеловесы» с нагрузкой на ось более 6 тонн не смогут передвигаться по автомагистралям с асфальтобетонным покрытием.

Дорога для них будет открыта лишь ночью. Временные неудобства не коснутся перевозок пассажиров, скоропортящихся грузов, а также поездок, связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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