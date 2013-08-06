Авария в Витебской области: 9 человек погибли, 10 пострадали

Новости Беларуси. Трагедия произошла утром 28 июля под Оршей. На трассе Санкт-Петербург - Одесса лоб в лоб столкнулись две машины - легковушка с российскими номерами и микроавтобус с украинскими.

Авария произошла здесь, на прямом участке дороги - лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В 7.20 утра было светло. Видимость – нормальная. Других машин поблизости не было. Сейчас о жуткой трагедии напоминают лишь отдельные фрагменты авто, обувь участников ДТП и бордовые пятна на обочине. Скорую помощь, спасателей и милицию вызвали случайные свидетели ДТП. Они же и передали правоохранителям запись с видеорегистратора. Легковушка выехала на встречную полосу движения. Удар был неимоверный — автомобили в мгновение превратились в груду искореженного металла.

Водитель и четыре пассажира «Опеля» погибли на месте. В Мерседесе жертвами ДТП сразу стали 3 человека, еще один позже скончался в больнице. 10 пострадавших госпитализированы. Известно, что все они из Одесской области. Сейчас с ними работают специалисты психологической службы МЧС. Состояние двух медики оценивают как крайне тяжелое. Одного даже пришлось перевезти в Витебскую областную больницу. Личности погибших установлены.

Что стало причиной аварии еще предстоит выяснить. По словам специалистов, это хорошо просматриваемый участок дороги. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет выясняет причины крупной аварии, которая произошла накануне под Оршей. Уже допрошены пострадавшие и очевидцы ДТП.

Пострадавший:

Я не помню момент аварии. Я ехал в Санкт-Петербург. В машине были друзья и знакомые.

Владимир Плыткевич, главный врач Оршанской центральной поликлиники:

Все они в рамках СНГ получают бесплатную помощь, пока находятся в тяжелом состоянии и пока оказывается экстренная помощь. 6 человек были прооперированы по поводу повреждений внутренних органов, были вызваны специалисты из Витебска из областной болиницы по линии санавиации нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

Практически все пострадавшие - в тяжелом состоянии. Относительно повезло лишь украинскому водителю микроавтобуса. Он, в отличие от товарищей по несчастью, не в реанимации, а в травматологии.

Автомобили, а точнее, то, что от них осталось, эвакуировали на одну из стоянок Орши. Машины ремонту не подлежат.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, следствие рассматривает то, что водитель автомобиля «Опель-Омега» заснул за рулем.

Имена всех участников жуткого ДТП уже установлены. В Беларусь для опознания начали прибывать их родственники.

Обновлено 06.08.2013

Пятеро пострадавших в ДТП в Оршанском районе украинцев сегодня спецбортом переправлены из Витебска на родину. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все они транспортабельны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне днем ещё два пациента больницы уехали домой самостоятельно на прибывшем за ними с Украины транспорте. В оршанской больнице остаются гражданин Узбекистана и украинец, которого завтра планируют перевезти в Республиканский центр травматологии для дальнейшего лечения.

Погибли 10 человек: пятеро украинцев, четверо граждан Узбекистана и один азербайджанец.