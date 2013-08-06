В Польше в аварию попала белорусская семья. 3-летняя девочка и ее мать в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. В Польше в аварию попала белорусская семья: трехлетняя девочка и ее мать находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло 5 августа днем на трассе в Силезском воеводстве. Сейчас полиция разыскивает водителя белого Iveco, который, возможно, стал виновником аварии.

По словам очевидцев, внедорожник, в котором ехали белорусы, избегая столкновения со встречным автомобилем, съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. В результате пострадали все пассажиры.

Трехлетняя девочка в тяжелейшем состоянии вертолетом была доставлена в больницу – ее удалось спасти. Состояние матери ребенка тяжелое. В больнице находится и ее муж. Установлено, что все трое – граждане Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше полиция разыскивает водителя, который, возможно, стал виновником этой серьезной аварии.

Алексей Зеленко, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Республике Польша:

По предварительным данным, водитель Тойоты пытался уйти от столкновения с грузовым автомобилем. Полиция сейчас занимается розыском водителя грузовика. В настоящее время посольство находится в постоянном контакте с полицией города Ченстохова, с медицинскими учреждениями Ченстохова и города Катовице, а также с родственниками пострадавших.